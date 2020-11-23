Правительство приняло решение ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития, пишет РБК , ссылаясь на два источника, близких к правительству, а также собеседника в одном из институтов развития. В числе ликвидируемых институтов — Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В рамках реорганизации часть функций ликвидируемых институтов перейдут к «ВЭБ.РФ». Функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам, отметили источники.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, «весь функционал» институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится. Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов, предположил он.

Ранее эффективность институтов, которые решено ликвидировать, вызывала критику со стороны Счетной палаты. Так, в январе 2019 года ведомство сообщало, что Росинфокоминвест за все время своего существования с 2007 года не выполнил свою основную задачу — «развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России». За десять лет существования инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий, притом что планировалось 14, а объем проинвестированного капитала составил 75 млн рублей при плане 1,2 млрд рублей, отмечала зампред Счетной палаты Вера Чистова.