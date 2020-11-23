Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией другим странам, в этом году может достигнуть 25%, пишут «Известия» . Это следует из проекта изменений в программу управления госфинансами. В последующие годы Минфину поручено ее снижать, причем, согласно документу, уровень «плохих» долгов — это новый целевой показатель для ведомства. К 2023 году доля просроченных займов в общей сумме межгоскредитов должна опуститься до 23% и остаться на этом уровне и в 2024-м.

Чтобы улучшить ситуацию с проблемными долгами, предлагается согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств нашей страны, уточняется в приложениях к проекту постановления правительства. Также говорится о необходимости запланировать и предусмотреть финансирование юридических услуг привлеченных фирм, соответствующих судебных издержек.

В следующие три года Минфин планирует выдать госкредитов, в том числе на закупку российской продукции или услуг, иностранным правительствам или организациям на общую сумму 1,1 трлн рублей (14,6 млрд долларов). На 1 ноября 2020 года, по данным Казначейства, Россия выдала займов другим странам на сумму 120 млрд рублей (заемщики вернули РФ за этот же период 107 млрд рублей). Ранее на этот год было запланировано прокредитовать иностранные правительства и организации почти на 300 млрд рублей.

Кабмин утвердил правила кредитования других стран Правительство выделило категории стран, которым будет отказано в госзайме.

В этом году Россия присоединилась к международной инициативе G20 по реструктуризации задолженности беднейших стран, сообщили в Минфине. В связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого изменения в графике платежей по этим странам.

По словам экспертов, государства, то есть суверены, как акторы в международном правовом поле обладают иммунитетом и фактически неподсудны, поэтому взыскать с заемщиков непогашенную задолженность юридическим путем крайне сложно. Если у кредитора есть, чем повлиять на финансовую дисциплину заемщика, то тот будет платить.

По последним данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около 35 млрд долларов. К наиболее рисковой группе относятся государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам, отнесенные ОЭСР к шестой и ниже категориям странового кредитного риска и так далее.