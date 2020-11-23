Банк России решил закрыть разработку сервиса анализа компьютеров и смартфонов банковских клиентов — юридических лиц, который должен был помочь в выявлении сомнительных операций, пишет РБК . По результатам апробации прототипа сервиса «Анализ технических устройств» на площадке ассоциации «Финтех» была признана нецелесообразность его реализации, сообщил представитель регулятора.

В единой базе ЦБ планировал собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. Под подозрения попадали бы те операции, которые, например, совершаются разными клиентами с одного устройства и, наоборот, с одного устройства в разных банках. Создание единой платформы позволило бы сопоставить данные об устройствах, которые известны разным банкам, в то время как текущее сопоставление данных устройств осуществляется только на уровне одного банка. Технология показала высокий потенциал во время тестирования и была положительно оценена банками, сообщали управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова и сами банки. Но ЦБ решил развивать собственную платформу KYC, которая «использует качественно иной состав информации для оценки риска клиентов кредитных организаций», пояснил представитель регулятора.

По мнению экспертов, закрытие проекта связано с тремя параллельными инициативами ЦБ: во-первых, с октября 2020 года каждый банк обязан передать в налоговую инспекцию информацию об устройстве банковского клиента, с которого была совершена операция по счету. Во-вторых, ЦБ ранее планировал обновить положение о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег, в перспективе банки должны получить возможность узнавать, какие счета в разных банках открыла с одного устройства компания-клиент. В-третьих, в ближайшие годы регулятор намерен запустить межбанковскую платформу KYC.

Также одной из причин закрытия проекта могла стать низкая вовлеченность банков в обмен информацией. Банки могли быть не готовы инвестировать в такую систему, а также оптимизировать затраты на фоне кризиса из-за пандемии. Чтобы создать единую базу устройств или единый черный список на уровне ЦБ, сначала нужно ввести регистрацию мобильных устройств на территории страны, а пока такой законопроект не принят, отметили эксперты.