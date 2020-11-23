📰 Проблема колоссального долга, накопившегося в мировой экономической системе, в результате вызванного пандемией кризиса обострилась, пишут «Известия» . Спад в мировой экономике, по оценкам МВФ, составит 4,9%. В то время как развитые страны могут еще какое-то время накапливать долги, не рискуя крахом финансовой системы, развивающиеся страны оказываются лицом к лицу с угрожающими последствиями. С начала года уже пять государств объявили дефолт по обязательствам. В следующем году их число вырастет, причем среди банкротов могут оказаться и крупные экономики.

📰 Предпринимательское сообщество подготовило пакет предложений по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства — сегодня их планируется обсудить в рамках экспертных слушаний, пишет «Коммерсант» . Бизнес настаивает на декриминализации мелкого мошенничества и незаконного предпринимательства, а также выступает за введение такого основания для отказа в возбуждении уголовного дела, как возмещение ущерба. Юристы отмечают, что поправки позволят снизить число необоснованно возбужденных уголовных дел.

📰 Почти каждый третий россиянин (29%) готов попробовать себя в предпринимательстве, хотя лишь 7% опрошенных собираются начать собственный бизнес в ближайшие три года, пишут «Ведомости» . Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Министерства экономического развития и Аналитического центра НАФИ. На фоне коронакризиса доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% против 77% в прошлом году. Авторы исследования связывают это в основном с мерами господдержки, которые предусматривали помощь на всех этапах ведения бизнеса.

📰 Центробанки и правительства Северной Америки, Европы и Восточной Азии давно думают не над тем, как остановить рост цен, а о том, как бы его хоть немного подстегнуть, пишут «Известия» . В России, где инфляция считалась непобедимой, все последние четыре года потребительские цены росли ниже 5%, чего ни разу не происходило в предыдущие 25 лет, несмотря на скачки курса доллара. Еврозона в последние месяцы попала в дефляцию. По мнению экспертов, проблема роста цен может вновь стать актуальной для всего мира уже совсем в близком будущем. Возвращение высокой инфляции неизбежно из-за старения населения, превращения Китая в развитую страну и остановки глобализации.

📰 Вложения частных фондов пенсионных накоплений в депозиты и на счета банков продолжают стремительно сокращаться, пишет «Коммерсант» . Это следует из аналитического материала «Тенденции рынка НПФ». Меньше в абсолютных цифрах они вкладывали в этот инструмент лишь восемь лет назад, а в относительных значениях нынешние уровни могут быть абсолютным историческим минимумом. Для краткосрочных инвестиций все больше фондов используют инструмент РЕПО, для долгосрочных — облигационные портфели, в которых бумаги учитываются по амортизированной стоимости.