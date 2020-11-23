Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,65% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 070,89 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,55% и равнялся 1 269,64 пункта.

Настроения на мировых рынках на утро понедельника умеренно позитивные, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Основные азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Рынки Китая и Южной Кореи растут в пределах 1,8%, а в Японии и Индии площадки теряют до 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы после снижения в пятницу прибавляют порядка 0,3%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 0,5%, пытаясь закрепиться выше 45 долларов за баррель», — перечисляет эксперт.

Учитывая внешний фон сегодня утром, Зварич ожидает преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг в сторону максимумов прошлой недели. При этом в дальнейшем рынок может перейти к снижению, допускает он.

«В случае публикации слабых предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США произойдет ухудшение внешней конъюнктуры, что поспособствует компенсации российским рынком утреннего роста и уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию», — комментирует аналитик.