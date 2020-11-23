Большинство россиян (64%) указали на падение доходов в 2020 году, и только 9% жителей России отметили, что их доходы выросли. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Работа.ру» в ноябре.



Согласно опросу, 27% респондентов не заметили никаких изменений в собственных финансах.

Роста доходов в 2021 году ожидают 30% респондентов, еще треть жителей России (33%) прогнозируют, что их финансовое положение в следующем году никак не изменится.



В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.