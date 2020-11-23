Держатели платежных карт Visa Альфа-Банка теперь могут оплачивать покупки касанием смартфона с помощью сервиса бесконтактной оплаты «Кошелeк Pay» компании Cardsmobile, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы воспользоваться сервисом бесконтактной оплаты «Кошелeк Pay», нужно установить мобильное приложение «Кошелeк». Загрузить в приложение банковские карты можно прикоснувшись смартфоном с NFC, введя реквизиты вручную. Оплачивать покупки с помощью «Кошелeк Pay» можно по всему миру», — говорится в релизе.

Оплачивать покупки с помощью сервиса «Кошелeк Pay» — безопасно. Данные пользователей передаются продавцу в зашифрованном виде. Сервис сертифицирован на соответствие международным стандартам безопасности платежных систем.



В приложение «Кошелек» можно перенести не только банковские, но и дисконтные карты, чтобы получать скидки в любимых магазинах. Среди партнеров приложения — крупнейшие торговые сети страны.

Чтобы оплачивать покупки бесконтактно картами Visa, нужно установить актуальную версию приложения «Кошелeк». Сервис бесконтактной оплаты «Кошелeк Pay» работает на всех Android-смартфонах с NFC и версией операционной системы 5.0 и выше.

«Миссия «Кошелька» — избавить мир от пластиковых карт и полностью заменить привычный бумажник. Поддержка карт Visa — очередной шаг на пути к нашей большой цели. Теперь пользователи приложения могут загрузить в смартфон еще одну карту, которую они активно используют в повседневной жизни», — отметил CEO Cardsmobile Кирилл Горыня.