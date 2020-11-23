«ДОМ.РФ» открыл набор на третью волну проекта «Точка роста» — дистанционной образовательной программы для студентов и выпускников вузов. Новый карьерный интенсив продлится две недели, сообщает пресс-служба компании.

«За две недели обучения они смогут получить представление о специфике банковской деятельности, отточить конкретные навыки работы под руководством экспертов, а самое главное — участвовать в ускоренном отборе для работы в «ДОМ.РФ». Более 60% выпускников предыдущих волн «Точки роста» пополнили кадровый резерв компании, а часть из них начали здесь свою карьеру», — говорится в релизе.



Ежедневно для участников будут организованы двухчасовые семинары с приглашенными экспертами и специалистами Банка ДОМ.РФ. Кроме того, все зарегистрировавшиеся участники получат ссылки на дополнительные образовательные материалы.

Интенсив стартует уже 30 ноября, подать заявку на участие в нем нужно до 26 ноября. Так как все обучение состоится в дистанционном формате, принять участие в нем смогут студенты разных регионов России. Например, во второй волне «Точки роста», которая состоялась в августе этого года, лишь 28% участников были из Москвы, еще 30% — были студентами воронежских вузов и более 40% присоединились к интенсиву из Челябинска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Новосибирска.

Для них были организованы 36 мастер-классов и вебинаров по таким темам, как: «Карьера в Банке: типы и виды», «Что такое front-офис и back-офис», «Розничные продажи», «Малый бизнес», «Рынок недвижимости, продукты и процессы в рамках ипотечного кредитования», «Цифровые технологии в сфере жилищного кредитования», «Информационная безопасность в банковской сфере».

Многие из выпускников первой и второй волны интенсива уже сегодня могут оценить эффективность этого карьерного проекта «ДОМ.РФ». Участие в нем засчитывается вузами, как прохождение практики. Благодаря полученным здесь знаниям некоторые из студентов получили приглашение на трудоустройство после окончания вуза от региональных отделений банков.

