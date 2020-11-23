Уставный капитал Энергомашбанка увеличен на 640,2 млн рублей через дополнительное размещение обыкновенных акций в объеме 640,2 тыс. штук, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Банк России 19 ноября зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций Энергомашбанка, проведенного в рамках стратегии развития банка», — говорится в сообщении банка.



Дополнительная эмиссия обыкновенных акций банка № 10200052B012D была размещена среди акционеров Энергомашбанка по закрытой подписке. Акционеры выкупили 640,2 тыс. штук ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.