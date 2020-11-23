Сегмент микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в январе — октябре 2020 года количество выданных микрозаймов составило 15,65 млн единиц, что на 0,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре 2020 года выдано 1,67 млн единиц микрозаймов, что на 11,4% больше, чем в октябре 2019 года.

Наибольшее количество займов МФО было выдано в Москве (680,4 тыс. ед.), Московской области (606,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (540 тыс. ед.), а также в Свердловской (532,1 тыс. ед.) и Кемеровской (521,7 тыс. ед.) областях.

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов продемонстрировали Кемеровская область (плюс 19,9%), Приморский край (плюс 19,2%), Иркутская (плюс 14,7%) и Московская (плюс 11,2%) области, а также Москва (плюс 9,3%). Сокращение количества выданных займов отмечено в Белгородской (минус 17,9%), Архангельской (минус 17,2%) и Вологодской (минус 10,6%) областях, а также в Удмуртской Республике (минус 8,1%) и Пермском крае (минус 7,3%).