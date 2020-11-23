Объем инвестиций на российском рынке недвижимости в 2020 году может составить около 230 млрд рублей — на 18% меньше, чем годом ранее, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Алексей Новиков. Об этом говорится в докладе компании «Рынок инвестиций» за III квартал 2020 года.

«Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в экономике и ситуации в мире, третий квартал оказался достаточно позитивным для российского рынка инвестиций в коммерческую недвижимость, особенно в отношении складского направления», — отметил Новиков.



По его словам, в компании ожидают, что активность в данном секторе сохранится не только в этом году, но и в следующем. Но о полноценном восстановлении рынка во всех секторах можно будет говорить не раньше начала следующего года. Отношение инвесторов к отдельным типам недвижимости будет зависеть от общей экономической ситуации, а также мер, принятых для восстановления отдельных направлений, пострадавших от пандемии.

«Снижение обусловлено тем, что на фоне возрастающей неопределенности инвесторы в первой половине года предпочитали взять паузу в инвестировании в активы, можно было наблюдать закрытие преимущественно тех сделок, что находились на высокой стадии готовности», — сообщили в компании.

При этом пандемия почти не оказала влияния на Москву, поэтому объем инвестиций в столице ожидается на уровне прошлого года — 191 млрд рублей (рост на 3% в годовом выражении). Однако вложения в недвижимость в регионах России сократятся на 60% и составят 39 млрд рублей, считают аналитики Knight Frank.



Доля иностранных инвесторов снизилась до 8% против 15% в I—III кварталах 2019 года, отмечают в компании. По итогам года в России также прогнозируется снижение доли зарубежных инвестиций на российском рынке недвижимости — до 9% по сравнению с 18% в 2019-м.