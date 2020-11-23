Несмотря на экономические вызовы, связанные с пандемией, 29% россиян готовы попробовать себя в предпринимательстве. А 7% планируют стать предпринимателями в ближайшие три года. Таковы результаты совместного исследования Минэкономразвития и Аналитического центра НАФИ, проведенного в августе в 70 регионах России.

За последний год доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла и составляет 80% (77% в 2019 году). Среди тех, кто хочет стать предпринимателем, 55% мужчин и 45% женщин. Среди россиян, готовых попробовать себя в предпринимательстве, 60% составляют молодые люди в возрасте 14—34 лет. Россиян старшего возраста (от 55 лет) среди желающих открыть свое дело значительно меньше — 6%. Среди желающих стать предпринимателями 14% являются жителями городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

Мнения россиян, которые готовы стать предпринимателями, разделились относительно того, благоприятны условия для предпринимательства в регионе их проживания или нет. Те из них, кто считает условия благоприятными (51%), в первую очередь упоминают государственные программы поддержки предпринимательства, специальные банковские программы и множество возможностей для выбора своей ниши.

Россияне, готовые открыть свое дело, но считающие условия для предпринимательства в своем регионе неблагоприятными (41%), прежде всего говорят о недостаточности господдержки, об отсутствии у потенциальных предпринимателей финансовых возможностей и об административных барьерах и высоких налогах.

При этом россияне, которые хотят начать собственное дело, лучше осведомлены о государственных мерах по поддержке предпринимательства, чем те, кто не хотел бы становиться предпринимателем. Так,о национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» знают 56% тех, кто готов стать предпринимателем (против 45% среди тех, кто пока не готов стать предпринимателем). Также 59% осведомлены о государственных программах поддержки предпринимательства (против 43% среди тех, кто пока не готов стать предпринимателем).

По сравнению с прошлым годом доля россиян, осведомленных о мерах государственной поддержки предпринимателей, увеличилась на 4 процентных пункта. Среди отдельных мер господдержки наиболее известными являются льготное кредитование (28%), налоговые послабления (19%) и выдача микрозаймов для МСП (18%).