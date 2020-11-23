В рейтинге социального благополучия регионов лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил этот рейтинг на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.

Среднемесячная зарплата в ЯНАО по состоянию на 1 сентября текущего года составляла 100 890 рублей при потребительской корзине 19 667 рублей 30 копеек. На втором месте оказался Сахалин, где средняя зарплата находится на уровне 86 833 рублей при стоимости региональной потребительской корзины в 20 298 рублей 80 копеек. Третьим стал Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в 89 141 рубль, а потребительская корзина стоит 20 923 рубля.

На четвертом месте Чукотка с зарплатой 110 816 рублей и потребительской корзиной в 28 260 рублей 70 копеек. На пятом месте Магаданская область, где среднемесячный доход составляет 90 145 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 576 рублей 10 копеек.

Колыме уступила Москва со средней зарплатой 90 304 рубля и потребительской корзиной в 23 693 рубля 80 копеек. Петербург на восьмом месте со средним доходом в 63 279 рублей и потребительской корзиной стоимостью 18 189 рублей 80 копеек.

Последнее, 25-е место в рейтинге заняла Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 199 рублей и потребительской корзиной в 15 697 рублей. Предпоследнее место занял Татарстан, где среднемесячный доход составляет 38 034 рубля, а потребительская корзина стоит 14 415 рублей 90 копеек.

