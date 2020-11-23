Доходы отрасли делового туризма в России из-за ситуации с коронавирусом сократились на 80% по сравнению с показателями 2019 года, сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова на круглом столе по туризму в Совете Федерации.

«До конца этого года и, по нашим ожиданиям, в первой половине следующего года не будут пока восстановлены событийные активности на всей территории страны. Не прошел восстановление сектор командировок и деловых поездок, что привело к значительному падению доходов этих предприятий, и до сих пор крупнейшие города страны и гостинично-туристические предприятия (в этом секторе) испытывают падение выручки до 80% от показателей 2019 года», — сказала Лысенкова.

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Лучше дела обстоят в отелях курортного сегмента, где летом наблюдался повышенный спрос, а сезон благодаря хорошей погоде был продлен на октябрь, но и здесь нельзя говорить о полном восстановлении, отметила она. «Это (работа с хорошей загрузкой с июля по октябрь) позволило восстановить экономические показатели этих предприятий, хотя, к сожалению, не позволило им даже при учете повышенного спроса вернуть упущенные финансовые показатели начала лета и весны прошлого года», — отметила Лысенкова.

По ее словам, большинство туристических предприятий в марте — июне этого года «испытали падение выручки до 90%» к показателям 2019 года за небольшим исключением тех организаций, которые оказывали услуги обсерваторов или размещали в своих номерах медицинских работников.