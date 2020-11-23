Чистый приток вложений в биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) составил за III квартал 13,3 млрд рублей. Это максимум с момента появления этого сегмента рынка и больше, чем за первое полугодие. Таким образом, стоимость чистых активов биржевых ПИФов в III квартале выросла на 52,6% до 48 млрд рублей, говорится в аналитическом материале «Тенденции рынка ПИФов» .

«Сохраняющаяся тенденция снижения ставок по депозитам является одной из причин роста популярности ПИФов и продолжающегося притока средств пайщиков», — поясняет регулятор.

За III квартал чистый приток в открытые ПИФы, ориентированные на граждан, достиг 38 млрд рублей. В результате стоимость их чистых активов превысила 600 млрд рублей (рост на 13% за квартал). Средневзвешенная доходность открытых ПИФов (изменение стоимости пая за квартал) составила 5,7% (7,7% по итогам девяти месяцев).

Отмечается, что в III квартале 2020 года общее количество фондов не изменилось, в то же время были зарегистрированы три новых ЗПИФ (закрытых), пять ОПИФ (открытых) и восемь БПИФ (биржевых) на фоне исключения из реестра 12 ЗПИФ и четырех ОПИФ.

Новые инвестиции пайщиков фондов для неквалифицированных инвесторов приходятся в основном на ПИФы, которые вкладывают преимущественно в долговые ценные бумаги, в том числе государственные.

