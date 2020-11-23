Правительство утвердило порядок предустановки программного обеспечения на гаджеты, продаваемые на территории России. Российское ПО должно будет предустанавливаться на смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки и «умные» телевизоры.
Согласно постановлению, на гаджеты, продаваемые в России, будут предустанавливать российские поисковики, браузеры, мессенджеры, новостные агрегаторы. Российское ПО должно будет присутствовать на устройствах, произведенных после 1 января 2021 года, продаваемых на территории России.
IT-ассоциации торопят перевод инфраструктуры на российское ПО
Если отсрочка будет одобрена, то выход из технологической зависимости будет отложен на три года, за это время будут реализованы программы цифровизации экономики.