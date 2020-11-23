Стратегия «Весь Comon» для частных инвесторов от группы компаний «Финам» существует уже почти три года, ее доходность с момента запуска составила 72%. Об этом Банки.ру сообщили в компании, подчеркнув, что такой результат является отличным для умеренной стратегии.

Стратегия представляет собой математически сбалансированный индикатор сервиса Comon.ru , и ее структуру повторяет портфель ОПИФ «Финам Первый». Портфель имеет оптимальное соотношение риска и доходности. «Весь Comon» является подходящим решением для инвесторов с умеренным риск-профилем.

Инвестиционный портфель стратегии включает тщательно отобранные стратегии лучших авторов сервиса «Автоследование Comon.ru», демонстрируя высокую степень диверсификации по различным активам и рынкам. Капитал инвесторов оптимально распределен между девятью рекомендованными стратегиями, часть портфеля размещена в денежных средствах. Перечень стратегий, с которыми работает «Весь Comon», периодически обновляется.

В «Финаме» убеждены, что стратегия «Весь Comon» оптимально подходит для начинающих частных инвесторов: она сбалансирована и опирается на стратегии опытных трейдеров, нет необходимости формировать собственный портфель вложений и постоянно делать его ребалансировку — все это реализуют профессионалы. Новые инвесторы без опыта торговли на бирже, как правило, ориентируются на уже готовые решения, демонстрирующие привлекательную доходность при сбалансированных рисках.

Совместный проект Банки.ру и ИК «Финам» «Дневник инвестора» с участием известного блогера Ильи Варламова продолжается — заходите, это здесь !