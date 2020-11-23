Правительство ведет подготовку законодательной базы для объединения Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. До этого оба фонда продолжат работать, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Решение действительно принято, однако для его реализации необходимо провести подготовительную работу. На сегодняшний день ведется подготовка законодательной базы для реализации данного решения. До этого оба фонда продолжают свою работу», — прокомментировал Хуснуллин.