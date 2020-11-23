Конференция «Финтех-2020. Антикризисная цифровизация» пройдет 24 ноября 2020 года.

В условиях дистанционной работы цифровые сервисы становятся все более важной частью бизнес-модели как банков, так и других финансовых организаций. По данным исследования Deloitte, Россия вошла в десятку стран — лидеров цифрового банкинга наряду с Японией, Сингапуром, Норвегией. Однако техническая реализация новых форматов является отнюдь не единственной проблемой — далеко не все клиенты готовы к быстрому и безболезненному переходу в онлайн. Также цифровизация услуг и перевод все большего числа сотрудников на удаленный режим работы повышают риски, связанные с передачей данных и надежностью функционирования всех задействованных систем, а сам формат такой работы требует как масштабной трансформации внутренних бизнес-процессов, так и появления новых продуктов и способов их продвижения.



Участники конференции обсудят как возможности, так и ключевые «зоны риска» такой трансформации — от удаленной идентификации до создания устойчивой IТ-инфраструктуры, а также способы адаптироваться к сложившейся реальности с минимальными потерями.

Темы дискуссии:

Как обеспечить прежний уровень сервиса при переводе услуг в онлайн?

Какие новые инструменты можно использовать для дистанционной работы с клиентами и как в этом поможет открытый банкинг?

Как перевести в «цифру» кредитные продукты, в том числе ипотеку с минимальными рисками?

Цифровизация рискового профилирования. Вопросы доступа к пользовательским данным.

Удаленная идентификация. Новые технологии и риски по ним.

Как продвигать продукты в новых условиях?

Время проведения мероприятия : 10:00—13:00.

По вопросам регистрации: Евгения Сауткина, sautkina@kommersant.ru, +7 (903) 527-63-54.