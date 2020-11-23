Московская биржа планирует начать во вторник торги американскими депозитарными акциями российского интернет-ретейлера Ozon.

«Московская биржа планирует начать торги американскими депозитарными акциями (American Depositary Shares — ADS) Ozon Holdings PLC 24 ноября 2020 года в 18:30 мск при условии старта торгов на NASDAQ. Ценные бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи», — говорится в релизе торговой площадки.

Ozon может провести IPO на Мосбирже в одно время с NASDAQ По словам источника ТАСС, ведущим организатором будет «Ренессанс Капитал».

В сообщении уточняется график расчетов по сделкам в последующие несколько дней в связи с неторговым днем на биржах США 26 ноября и сокращенным торговым днем 27 ноября.

«Торги ADS Ozon Holdings PLC с 24 ноября будут проходить с частичным обеспечением и возможностью открывать короткие позиции », — указано в релизе.



Там также представлены торговый календарь и расписание торгов бумагами Ozon на Московской бирже .

Ozon планирует привлечь во время IPO на Nasdaq до 1 млрд долларов Изначально аналитики финансового рынка оценивали объем размещения в 500 млн долларов.

Днем позже, 24 ноября, аналогичное сообщение распространила Санкт-Петербургская биржа. «Американские депозитарные акции Ozon Holdings PLC станут доступны для заключения сделок на торгах Санкт-Петербургской биржи 24 ноября 2020 года, но не ранее начала торгов на фондовой бирже NASDAQ Stock Market LLC, где указанные ценные бумаги были одобрены для листинга», — отмечается в сообщении площадки.

Санкт-Петербургская биржа ожидает, что торги ценными бумагами Ozon Holdings PLC на бирже NASDAQ начнутся по итогам завершения первичного публичного предложения после 17:30 мск. Одна депозитарная акция удостоверяет права на одну обыкновенную акцию Ozon Holdings PLC. Торговля и расчеты по сделкам с депозитарными акциями Ozon Holdings PLC будут осуществляться на Санкт-Петербургской бирже в долларах США. Минимальный лот — одна депозитарная акция.