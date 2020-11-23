Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку «Зенит» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом, рейтинг устойчивости — на уровне «b+».

Как отмечается в сообщении агентства, долгосрочные РДЭ банка на уровне «BB» и его рейтинг поддержки «3» обусловлены умеренной вероятностью его поддержки со стороны материнской структуры — ПАО Татнефть («BBB-» со «стабильным» прогнозом) в случае необходимости. Fitch полагает, что «Татнефть» имеет высокую готовность предоставлять поддержку «Зениту» ввиду мажоритарной доли компании в размере 71% и истории предоставления банку поддержки в форме взносов в капитал и выкупа высокорисковых активов. Агентство также считает, что потенциальные расходы на поддержку будут умеренными для «Татнефти».

Разница в два уровня между РДЭ «Татнефти» и «Зенита» отражает мнение Fitch, что банк является непрофильным активом для материнской структуры с ограниченной синергией и в случае дефолта банка репутационный ущерб для компании будет ограниченным. «Продажа банка в среднесрочной перспективе маловероятна. Вместе с тем, по информации, полученной агентством от менеджмента, такая возможность существует в более долгосрочной перспективе, когда повысится прибыльность банка», — добавляют в Fitch.



Подтверждение рейтинга устойчивости банка на уровне «b+» отражает умеренное давление на показатели качества его активов, обусловленное пандемией и более слабой операционной средой в 2020 году. По мнению Fitch, прибыльность банка является слабой и дает лишь ограниченную возможность покрывать потенциально более высокие отчисления в резерв под обесценение за счет прибыли. В то же время агентство полагает, что «Татнефть» поддержит капитализацию «Зенита» (либо в форме выкупа высокорисковых активов, либо в форме прямых взносов капитала) в случае необходимости.