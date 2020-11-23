Основные фондовые торги в России завершились в понедельник в «красной зоне», показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,13% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 047,06 пункта. Индекс РТС просел на 0,47% — до отметки 1 256,81.

Котировки акций «Полюса» рухнули на 5,31%, акции Московской биржи подешевели на 1,01%, «Яндекса» — на 0,78%, СберБанка — на 0,24%.



«Российский рынок охватила некоторая неуверенность», — характеризует ситуацию аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, указывая одновременно на умеренно позитивный настрой на биржах США и Европы и позитивный настрой на рынке нефти.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника потеряли существенную часть отвоеванных позиций, но в течение сессии смогли обновить максимумы с февраля (3 094 пункта) и августа (1 287 пунктов) соответственно. Отступление от района психологически важных отметок — несколько тревожный для покупателей сигнал, который может предвещать начало коррекции. Но если внешний фон останется позитивным, причин для продаж у инвесторов просто не будет», — рассуждает эксперт.