Курсы доллара и евро к рублю изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,45 рубля, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро, напротив, незначительно подешевел — на 6 копеек, до 90,32 рубля на тот же момент времени.

С начала торгов было проведено 61,5 тыс. сделок с долларом на сумму 3,3 млрд долларов и около 7,9 тыс. сделок с евро на 430 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,57—76,54 рубля за доллар и 89,72—90,48 рубля за евро.



«В понедельник доллар снижался к большинству основных мировых валют, отражая усиление глобального аппетита инвесторов к риску после новостей о возможном старте вакцинации населения в США от коронавируса уже в первой половине декабря. К вечеру индекс доллара терял к корзине шести основных валют около 0,3%, а в течение дня был близок к тому, чтобы опуститься ниже уровня в 92 пункта, где последний раз торговался лишь в самом начале сентября», — комментирует обстановку на рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Он напоминает, что «валюта РФ уже в первые минуты после открытия преодолела отметку в 76 по доллару и к концу первого часа торгов протестировала уровень 75,6, едва не обновив максимум с середины прошлой недели. Впрочем, в дальнейшем курс доллара несколько отыгрался… Рубль во многом повторял динамику цены на нефть: к середине дня котировки марки Brent впервые с начала сентября поднимались выше 46 долларов за баррель, однако впоследствии немного скорректировались».

