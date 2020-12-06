Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Клиенты Газпромбанка теперь могут взять потребительский кредит на сумму до 1 млн рублей по одному документу — паспорту гражданина РФ. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка, в отделении или в мобильном приложении «Телекард 2.0». На суммы от 300 тыс. до 1 млн рублей применяется процентная ставка от 9,9% годовых, а на суммы от 50 тыс. до 300 тыс. рублей — от 10,9% годовых.

Русфинанс Банк интегрировал Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для использования клиентами при дистанционном оформлении автокредитов на сайте банка. Новым сервисом могут воспользоваться владельцы подтвержденной учетной записи на сайте «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться на портале и заполнить анкету на предоставление кредита на банковском сайте.

Севергазбанк предлагает скидки к процентным ставкам по потребительским кредитам для клиентов, отмечающих день рождения. Подать заявку, чтобы получить скидку по ставке, нужно в течение пяти дней до своего дня рождения или пяти дней после (включая дату праздника). Скидка к процентной ставке по потребительским кредитам, в том числе на рефинансирование, составляет 0,25 процентного пункта.