Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о необходимости создания специального цифрового проездного IATA Travel Pass, который, как ожидается, сможет обеспечить безопасное открытие границ в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации, опубликованный в понедельник на ее сайте.

Государства, как указывается в сообщении IATA, прибегают к тестированию как к средству снижения рисков распространения коронавирусной инфекции при повторном открытии границ для путешественников без применения карантинных мер. Благодаря использованию нового проездного документа появится возможность «контроля, проверки, а также обмена необходимой информацией о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками». Разработка нового цифрового проездного ведется IATA в сотрудничестве с International Airlines Group.

IATA Travel Pass, как заметили в ассоциации, включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. Вместе с тем при помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.



«Сегодня границы закрыты на два замка. Тестирование — это первый ключ, позволяющий совершать международные поездки без карантинных мер. Второй ключ — это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, совместного использования и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников согласно требованиям пограничного контроля», — отметил генеральный директор IATA Александр де Жуниак. «Это работа IATA Travel Pass», — добавил он. При этом де Жуниак уточнил, что новый проездной, как ожидается, поступит на рынок уже в ближайшие месяцы. Таким образом, как подчеркивается в пресс-релизе, запуск международного проездного IATA Travel Pass намечен на I квартал 2021 года.