Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Газпромбанка на уровне «AA+(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом сообщается в понедельник на сайте агентства.

Рейтинг рублевых облигаций подтвержден также на уровне «AA+(RU)», субординированных облигаций — на уровне «A+(RU)».

Кредитный рейтинг ГПБ «обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию», отмечается в сообщении.



Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Газпромбанка для российского финансового рынка, указывает АКРА.

