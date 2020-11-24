В России в III квартале по сравнению с предыдущим нелегальных кредиторов выявлено на 56,8% больше, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ. Резкий рост объясняется послаблением карантинных ограничений, подчеркнули в пресс-службе.

Также россияне в этом году больше стали жаловаться на «черных коллекторов». Как рассказали в ФССП, в январе — сентябре количество заявлений граждан о неправомерных действиях взыскателей долгов снизилось до 19,9 тыс. с 20,7 тыс. в аналогичном периоде 2019 года. Но за это время доля жалоб на нелегальных выбивателей, не состоящих в госреестре юрлиц и осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, увеличилась с 66% до 72%.

Банк России создаст реестр нелегальных поставщиков финансовых услуг Об этом рассказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Жалобы граждан на действия коллекторов участились на фоне пандемии, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, за три квартала количество обращений в связи с нарушениями при взыскании увеличилось на 20% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Оценить изменение ситуации на рынке «черных кредиторов» сложно, так как судить о его объемах лишь по числу жалоб и выявленных нарушений будет некорректно, считает Лазарева.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, невозможно оценить количество действующих нелегальных коллекторов. Это могут быть компании-однодневки и отдельно взятые люди, которых нет в реестре ФССП. Поиск подобных организаций затрудняет то, что они звонят с номеров, которые не поддаются идентификации, рассказывает он.

Самый действенный способ избавиться от преследования «черных кредиторов и коллекторов» — найти деньги и вернуть долг, отметили юристы. Если такой возможности нет, можно попробовать договориться о рассрочке или отсрочке, а в случае противоправных действий — обратиться в полицию.