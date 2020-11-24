Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до 2027 года должны будут войти в систему гарантирования прав участников (СГПУ) по добровольным пенсионным программам, пишет «Коммерсант» . Предложенная ЦБ система в случае аннулирования лицензии у НПФ предполагает как выплаты гарантийного возмещения по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) в размере до 1,4 млн рублей, так и перевод средств клиента в другой фонд по выбору АСВ. Это следует из концепции законопроекта об СГПУ.

Согласно документу, НПФ должны вступить в СГПУ, оператором которой будет АСВ, до 1 января 2027 года. После этого ЦБ будет вправе аннулировать лицензию НПФ, которая не содержит сведений о наличии ограничения на осуществление деятельности по НПО.

В случае наступления гарантийного случая на получение денежного возмещения могут претендовать участники НПО на этапе накопления или же те из них, которым была назначена, но не выплачена выкупная сумма, а также их правопреемники в этих случаях. Объем возмещения не должен превышать 1,4 млн рублей и суммы взносов, сделанных клиентом по договору НПО. Эта сумма выплачивается и в том случае, если у клиента было несколько договоров по НПО на этапе накопления в одном НПФ. Если клиенту НПФ была назначена пенсия, то обязательства по ее выплате берет другой фонд, при этом пенсия должна выплачиваться с той же периодичностью и на тот же срок, что и в прежнем фонде. Их объем не должен превышать двукратного размера социальной пенсии.

Правительство может ужесточить требования к стажу пенсионеров Чем выше будет рост экономики, тем быстрее будет сокращаться коэффициент замещения даже при росте и пенсий, и зарплат в абсолютном выражении.

Также концепция законопроекта, прежде всего для корпоративных пенсионных программ (КПП), вводит новый термин «уполномоченный вкладчик», пенсионные взносы которого составляют более 50% от общего объема взносов по НПО. При наступлении гарантийного случая они могут воспользоваться правом выбора нового фонда для перевода в него КПП. При этом все средства участников таких программ, которым не назначены выплаты, переводятся в соответствующий фонд.