Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, выдвинет экс-председателя американской Федеральной резервной системы Джанет Йеллен кандидатом на пост главы Министерства финансов в своей администрации. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в штабе демократа, передает ТАСС.

Сам Байден или представители его переходной команды эту информацию пока не подтверждали. На прошлой неделе демократ заявлял о том, что планирует озвучить имя своего кандидата на должность главы Министерства финансов незадолго до или вскоре после Дня благодарения, который выпадает в этом году на 26 ноября. Как уточняет газета, в случае одобрения сенатом конгресса США 74-летняя Йеллен станет первой женщиной на посту главы американского Минфина. Ранее она уже фигурировала в прогнозах СМИ относительно того, кто придет на смену Стивену Мнучину, который возглавляет Минфин США в администрации нынешнего американского лидера — республиканца Дональда Трампа.



Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более чем 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражения и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.