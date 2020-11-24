В России по итогам девяти месяцев 2020 года действует 17 млн договоров страхования жизни, то есть примерно каждое пятое домохозяйство в стране имеет полис страхования жизни. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, внушительное количество застрахованных наблюдается во всех видах страхования жизни: в инвестиционном страховании жизни их 1,5 млн, примерно столько же — в накопительном страховании, в рисковом некредитном страховании — 7 млн. «То есть все виды страхования жизни имеют уже достаточно сильный охват среди населения. И когда мы говорим о результатах и планах рынка, то нужно учитывать, что он уже действительно существенный игрок в финансовом секторе», — сказал Юргенс, которого цитирует пресс-служба ВСС.

Он пояснил, что рост объема продуктов накопительного страхования жизни объясняется, в частности, текущей рыночной конъюнктурой. «Ставки падают, клиенты начинают ощущать потребность в комплексной рисковой защите, при этом им важна возможность формировать существенные накопления. На этом этапе НСЖ — это тот самый баланс между рисковым покрытием и возможностью формировать существенные накопления на протяжении долгого срока, что очень важно», — отметил глава страхового союза.



Юргенс подчеркнул, что в 2019 году страховщики осуществили более 1 млн выплат по страхованию жизни. «Миллион человек получили выплаты от страховщиков жизни. И это в переводе на домохозяйство — 17-процентный уровень проникновения в домохозяйства. То есть каждая 50-я российская семья получила финансовую поддержку страховщиков жизни в 2019 году», — заключил президент ВСС.