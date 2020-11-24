ЦБ выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России 24 ноября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты «Крокодил Гена» серии «Российская (советская) мультипликация», — говорится в релизе. Как уточняется, это серебряная монета номиналом 3 рубля, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.

На серебряной трехрублевой монете (на оборотной стороне) «расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма «Крокодил Гена» на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения вокзала; вверху по окружности имеется надпись: «Крокодил Гена», описывает Центробанк. Тираж монеты — 7 тыс. штук.



На оборотной стороне 25-рублевых монет в центре расположено рельефное изображение героев мультфильма «Крокодил Гена», слева — железнодорожной кассы; справа вверху по окружности имеется надпись: «Крокодил Гена». На части монет изображение героев мультфильма выполнено в цвете. Изготовлено 850 тыс. «обычных» монет и 150 тыс. монет с цветным покрытием.