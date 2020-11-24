Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар терял 33 копейки, а евро — 28 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,85 рубля (минус 33 копейки), курс евро — 89,9 рубля (минус 30 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. По его словам, рубль в начале торгов может укрепиться к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже отметки 76 рублей. В ходе торгов американская валюта может сделать еще один шаг к отметке 75 рублей, но пока эксперт не видит поводов для выхода доллара из диапазона 75—77,5 рубля.

«На какое-то серьезное укрепление рубля надежд очень мало. Скорее наоборот — уход с рынка экспортеров со своими продажами валюты под выплату налогов и вполне вероятное снижение нефти вызовут новую волну девальвации рубля. Ситуация для рубля может улучшиться с очередным витком ослабления доллара к корзине мировых валют, но пара евро/доллар так и не решается всерьез попробовать на прочность сопротивление 1,19. Так что пока по паре доллар/рубль мы видим очень мощную поддержку 75, а потом с большой вероятностью она сходит в район 78», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.