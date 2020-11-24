Результаты 2020 года на рынке страхования жизни окажутся выше показателей 2019-го, рынок вырастет на 5—6%. Об этом говорится в подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» обзоре «Страхование жизни в России: наверстать упущенное» .

После падения во II квартале 2020 года рынок вновь растет, констатируют аналитики. По итогам первого полугодия 2020 года рынок страхования жизни сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено падением премий по страхованию жизни заемщиков и инвестиционному страхованию жизни во II квартале. При этом по итогам девяти месяцев 2020 года рынок вырос на 4,2% — до 300 млрд рублей. ИСЖ в III квартале текущего года продолжило показывать небольшую отрицательную динамику, страхование заемщиков — околонулевую. Накопительное страхование жизни, показав прирост объема премий в два раза и набрав значительный вес в структуре рынка страхования жизни за последние два года, удержало рынок от падения.

ВСС: каждое пятое домохозяйство в России имеет полис страхования жизни В России по итогам девяти месяцев 2020 года действует 17 млн договоров страхования жизни, то есть примерно каждое пятое домохозяйство в стране имеет полис страхования жизни. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Суммарный объем премий ИСЖ и НСЖ по итогам девяти месяцев 2020 года вырос на 6% относительно аналогичного периода 2019-го. «Годом ранее взносы сократились на 17%. Страховщики компенсируют падение ИСЖ активным продвижением НСЖ, насыщая полисы сервисными составляющими (налоговый вычет, телемедицина, консьерж-сервис, медицинские чекапы, лечение за рубежом и т. д.) и расширяя инвестиционные стратегии, тем самым повышая привлекательность продукта для клиента», — указывает «Эксперт РА». Уточняется, что основным каналом продвижения накопительного страхования жизни, как и инвестиционного, стал банковский.

Ипотечное страхование жизни поддержали низкие банковские ставки и государственное субсидирование жилищных кредитов. Несмотря на негативные экономические последствия эпидемии коронавируса, ипотечное страхование выросло более чем в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2019 года. Одновременно с этим в первом полугодии произошло падение взносов по страхованию жизни получателей потребкредитов (минус 24,1%), а также по страхованию жизни заемщиков по прочим видам кредитования (минус 18,8%), не связанным с ипотекой, вслед за сокращением объемов выдачи кредитов.



По прогнозу «Эксперт РА», результаты 2020 года превзойдут итоги 2019-го. Рынок вырастет на 5—6%, его объем достигнет 430 млрд рублей. При этом пандемия коронавируса в существенной степени повышает уровень неопределенности. Агентство ожидает восстановления сегмента страхования заемщиков до конца 2020 года (плюс 4%) за счет оживления во втором полугодии на рынке потребкредитования, а также увеличения числа сделок по ипотеке. После стремительного сокращения премий в ИСЖ в 2019 году спад в сегменте по итогам 2020-го замедлится до 1—2%. Смещение фокуса страховщиков на продвижение продуктов НСЖ вместо ИСЖ поддержит динамику НСЖ, однако в сравнении с высокими показателями предыдущего года темпы прироста премий будут более умеренными (плюс 16—18%), полагают аналитики.