Стоимость первичного размещения ценных бумаг Ozon в рамках IPO повышена до 30 долларов за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Ozon Holdings PLC объявляет цены своего первичного публичного размещения 33 млн американских депозитарных акций, представляющих 33 млн обыкновенных акций, по цене для широкой публики 30 долларов за бумагу», — отмечается в сообщении.

Объем размещения составит 990 млн долларов.

Первоначально компания планировала разместить 30 млн ADS в ценовом диапазоне 22,5—27,5 доллара за бумагу.

Организаторы IPO (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал») получат 30-дневный опцион на приобретение до 4,95 млн ADS компании. Ожидается, что компания начнет торги на NASDAQ и Мосбирже 24 ноября.

Московская биржа начинает торги американскими депозитарными акциями Ozon В сообщении уточняется график расчетов по сделкам в последующие несколько дней в связи с неторговым днем на биржах США 26 ноября и сокращенным торговым днем 27 ноября.

Доля АФК «Система» в Ozon после IPO составит 33,1%, говорится в сообщении компании.

«После завершения первичного публичного размещения акций Ozon, выполнения соглашения о частном размещении и конвертации кредитов, ранее предоставленных Ozon, общая доля АФК «Система» в Ozon составит 33,1%», — указано в сообщении.

АФК «Система» заключила соглашение о выкупе ADS Ozon по закрытой подписке на 67,5 млн долларов. В настоящее время АФК «Система» владеет 42,999% Ozon (включая пакет в 11,699%, принадлежащий Sistema_VC).



Ozon — российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. В начале ноября компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.