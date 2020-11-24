Банк России по-прежнему видит потенциал роста ипотечного кредитования. Об этом, как передает ТАСС, заявила зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова на онлайн-конференции для застройщиков «Время изменений: рынок недвижимости — взгляд в будущее».

«Безусловно, потенциал роста ипотечного кредитования есть. Если мы посмотрим с вами на статистику, на международную статистику, и сравним с нашей, то где-то порядка 40% населения в развитых странах имеют ипотечные кредиты. У нас статистика отличается: граждане, которые имеют доход свыше 45 тысяч рублей, — порядка 30% составляет их доля с ипотечными кредитами, а граждане, у которых доходы в районе 20—35 тысяч рублей, — на сегодня их доля с ипотечными кредитами составляет 11%», — сказала она.

Зампред ЦБ РФ также подчеркнула, что основополагающим фактором для предоставления кредита являются именно доходы потенциального заемщика.

Зампред ЦБ: рост цен на новостройки в России нивелирует выгоду от льготной ипотеки По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, в Москве и Подмосковье цены на жилье выросли примерно на 16%.

В конце августа в информационно-аналитическом материале Банка России отмечалось, что ипотечный рынок имеет существенный потенциал роста на фоне снижения ставок и повышения доступности ипотеки.



По данным ЦБ, на 1 апреля самые высокие показатели проникновения ипотечного кредитования наблюдались в Тюменской (9,4%) и Новосибирской (7,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (6,7%). В Москве и Московской области уровень проникновения ипотеки составляет 4,9%. На фоне снижения ставок тот же уровень долговой нагрузки будет означать рост доступности кредитов и снижение стоимости обслуживания, подчеркивали в ЦБ.