Прямой ущерб от глобального потепления в Арктической зоне может составить от 2 трлн до 9 трлн рублей до 2050 года. Об этом во вторник заявил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, передает ТАСС.

«При самом оптимистичном прогнозе, то есть когда у нас минимальные темпы потепления, — 2 триллиона рублей до 2050 года. И максимальные потери, если интенсивность потепления будет нарастать, — 9 триллионов рублей к 2050 году», — сказал он на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

Первый замминистра уточнил, что речь идет о прямом ущербе, который выражается в потере строений, то есть основных фондов, которые находятся в Арктике. «Это та оценка, которая уже имеет под собой научное обоснование, расчеты», — подчеркнул представитель Минвостокразвития.

Крутиков напомнил, что в соответствии с распоряжением Кабмина Минвостокразвития определено ведомством, которое отвечает за подготовку плана адаптации Арктики к климатическим изменениям. По словам первого замминистра, для подготовки плана министерство сформировало группу из 36 ведущих российских ученых, которые занимаются разными аспектами климатических изменений.

Утвержденная президентом России Владимиром Путиным cтратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года предполагает развитие единой системы государственного экологического мониторинга с применением современных информационно-коммуникационных технологий и систем связи. По словам Крутикова, проект системы мониторинга будет готов в течение месяца. Чиновник отметил, что реализация указанной системы потребует принятия дополнительного федерального закона.

