Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата — не позднее 15 декабря. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Сейчас, согласно законодательству, увеличен срок предоставления субъекту РФ бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября. В редакции первого чтения этот срок составлял 1 декабря, ко второму чтению он увеличен до 15 декабря.

Также одна из поправок реализует поручение президента РФ по итогам Госсовета, где президент поручил предусмотреть в бюджетах субъектов экономию субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов, и направление таких средств на финансовое обеспечение национальных проектов. Поправки допускают предоставление в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года. При этом обеспечивается приостановка до конца года действия положений Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам.

Госдума одобрила в первом чтении увеличение срока бюджетного кредита для региона РФ Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Также все бюджетные кредиты определяются только соглашением Минфина с регионом без необходимости принятия дополнительных нормативных актов. Другая поправка на постоянной основе предусматривает право субъекта РФ на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на расходы.

Еще одна поправка коснется помощи предпринимателям. Речь идет о финансовой поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса, что также отражено в соответствующем поручении президента РФ. Эта норма действует в 2020 году, законопроект продлевает ее на 2021 год (до 31 декабря 2021 года).

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что законопроект подготовлен по поручению президента. По его словам, документ «позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач».