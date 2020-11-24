Страховые полисы, покрывающие риск заражения коронавирусной инфекцией, продают 17 страховых организаций, которые в текущем году заключили свыше 300 тыс. таких договоров и застраховали более 496 тыс. человек. Такую статистику привел заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и повышению доступности финансовых услуг Банка России Иван Козлов на конференции «Эксперт РА» «Страхование жизни: трансформация рынка».

«В этом году страховщики начали осваивать новые для себя страховые продукты, в частности страхование от коронавирусной инфекции, — рассказал он. — По этому виду страхования было собрано 1,6 миллиарда рублей страховых премий, а коэффициент убыточности составил менее 7%».



По информации Козлова, средняя страховая премия составила 3,2 тыс. рублей, а выплата — 48,6 тыс. Всего страховщики выплатили немногим более 109 млн рублей. Было подано 2 690 заявлений на выплату страховки. «В ряде случаев коронавирусная инфекция не подтвердилась, а в ряде случаев не хватало документов, и, соответственно, людям отказывали. По отдельным компаниям доля отказов в страховой выплате достигает 30%», — уточнил он.