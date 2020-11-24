Электронная коммерция выделена в «Сбере» в отдельное направление, сообщает банк во вторник.

«В индустрию электронной коммерции войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме «Сбера» активы в области e-commerce», — уточняется в релизе.

Главный исполнительный директор по логистическим сервисам «Сбера», генеральный директор «СберЛогистики» Сергей Малышев назначен вице-президентом — руководителем индустрии электронной коммерции. Он будет отвечать за стратегию и реализацию планов экосистемы «Сбера» в направлении электронной коммерции под руководством первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса.

«Сбер»​ планирует расширение своей экосистемы в e-commerce Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Сергей Малышев присоединился к команде «Сбера» в феврале 2019 года и выстроил с нуля работу дочерней компании «СберЛогистика». «Несмотря на сложности в период пандемии, компания реализует свою стратегию, открывает региональные курьерские центры с опережением планов — центры работают уже в 82 субъектах РФ. С начала 2020 года в отделениях «Сбера» установлены тысячи постаматов и пунктов выдачи заказов, доставлены миллионы посылок», — подчеркивают в СберБанке.



Руководителем компании «СберЛогистика» будет назначен Александр Трапезников, ранее работавший заместителем генерального директора компании. До прихода в «Сбер» он работал в Почте России, где отвечал за работу курьерской службы — ЕМС Russia. Ранее занимал позиции операционного директора компании «СПСР-Экспресс» и директора по логистике KupiVIP.