Госдума приняла во втором чтении проекты бюджета Пенсионного фонда России, бюджета Фонда социального страхования и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Так, доходы ПФР в 2021 году составят 9,1 трлн рублей, расходы — 9,6 трлн рублей. Предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тыс. рублей. Размер данного вида пенсий составит на конец 2021 года 17 406,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 года в сумме 6,044 тыс. рублей 48 копеек.

Доходы ФСС в 2021 году составят 815,7 млрд рублей, расходы — 833,3 млрд рублей. В бюджете фонда предусмотрены средства на выплату больничных, пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, на санаторно-курортное обеспечение льготников и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Доходы ФОМС в 2021 году составят 2,5 трлн рублей, расходы — 2,545 трлн рублей. Основная статья расходов фонда — финансовое обеспечение базовой программы ОМС. В 2021 году это 2,3 млрд рублей, в 2022-м — 2,4 млрд рублей, в 2023-м — 2,5 млрд рублей. Предусмотрены также средства на финансирование помощи онкологическим больным.