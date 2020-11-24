Почти 3,7 млн россиян сейчас работают в дистанционном формате. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Во втором чтении в Государственной думе будет обсуждаться закон о дистанционной работе. Сегодня в таком формате трудятся почти 3 миллиона 700 тысяч человек», — сказал он во время онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке партии «Единая Россия».