Хоум Кредит Банк запустил обновленное мобильное приложение, в котором клиенты получили доступ к новым функциям, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты Хоум Кредит Банка могут принимать и отправлять переводы клиентам других банков — участников Системы быстрых платежей без комиссии. Чтобы сделать перевод, достаточно знать только номер телефона получателя. Деньги приходят мгновенно», — говорится в релизе.



Кроме того, добавлен ряд обновлений для клиентов с картой рассрочки «Свобода». Так, можно подключить программу «Свобода+» или ее опции прямо в приложении. В банке напоминают о преимуществе программы: увеличение срока рассрочки на шесть или десять месяцев и пропуск платежа. Программа поможет, если клиент оказался в сложной финансовой ситуации, отмечают в банке.

В приложении можно подключить услугу «Делим на 3»: она позволяет пользоваться рассрочкой на три месяца в любых магазинах (доступна для карт с лимитом на покупки вне партнерской сети).

Кроме того, в новой версии доработана аналитика: теперь все расходы по картам банка отображаются в наглядных графиках с разделением на категории. Также добавлена возможность смены кода доступа в приложение.

Расширены платежные возможности: теперь оплачивать налоги, штрафы ГИБДД и другие платежи в госбюджет можно по реквизитам счета или по QR-коду. Кроме того, больше не нужно заново вбивать данные по уже сделанным платежам и переводам по реквизитам или между счетами — можно просто повторить их из истории операций.