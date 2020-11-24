Систему оплаты труда в России необходимо лучше адаптировать к современным условиям, считает замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Для этого важно найти оптимальное соотношение между постоянной и переменной составляющей зарплаты, распространив эту модель не только на бюджетный, но и на коммерческий сектор, заявил он на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства.

По словам Медведева, в основе системы оплаты труда должно быть оптимальное соотношение постоянной (тарифной) и переменной (надтарифной) составляющей зарплаты в зависимости от эффективности работы сотрудника. И здесь недопустимы перегибы и несбалансированность, указал председатель партии.

Медведев предложил подумать о денежной компенсации за ненормированный рабочий день Председатель «Единой России» указал на то, что Трудовой кодекс РФ исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день.

Он напомнил, что в советские времена тарифная составляющая «была очень значительной, а надтарифная — относительно небольшой». Сейчас же очень часто происходит обратная ситуация, отметил Медведев. «Поэтому все-таки и постоянная часть оплаты труда должна носить стимулирующую функцию. Это то, что работодатель гарантирует, а переменная часть — она, конечно, может быть, а может ее и не быть, — сказал он. — И здесь тоже нужно искать баланс».

Медведев добавил, что власти уже работают над решением этой проблемы «применительно к бюджетникам» и стараются найти для них «оптимальную трудовую модель». При этом важно вести эту работу не только в бюджетном, но и коммерческом секторе, уверен он.