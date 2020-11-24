Росбанк 27 ноября разместит биржевые облигации в объеме 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Книга заявок по размещению выпуска была открыта 19 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составил 5,55—5,65% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,63—5,73% годовых. Первоначально маркетируемый объем — не менее 5 млрд рублей.

«Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту троекратно увеличить маркетируемый объем и установить финальную ставку купона на уровне 5,6% годовых, что соответствует доходности в 5,68% годовых. В ходе букбилдинга были поданы 24 заявки, а совокупный спрос со стороны управляющих компаний, российских и международных банков, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и ретейла составил 21,5 млрд рублей, что позволило значительно увеличить объем заимствования, а высоко диверсифицированная структура инвесторов — обеспечить надежность и ликвидность вторичного рынка», — говорится в релизе.



Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок обращения — два года. Цена размещения — 100% от номинала. Купонный период — 183 дня. Сбор заявок осуществлялся по открытой подписке.

Росбанк выступил единственным организатором размещения.