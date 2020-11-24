Заместитель главы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает необходимой проработку идеи отдельного законопроекта о трудовых правах самозанятых граждан. Свою позицию на данный счет он выразил во вторник в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства, передает ТАСС.

«Такого рода законодательство — специальное, подчеркиваю, о самозанятых — отсутствует. Есть определенные идеи на эту тему… разработать отдельный законопроект о самозанятых, для того чтобы перечислить и права, которые имеются, и гарантии, которые существуют для этой категории лиц», — отметил Медведев, указав на то, что, хотя это гражданско-правовая конструкция, положение этих граждан несколько отличается от обычных подрядчиков или исполнителей по отдельным договорам.

Лидер «единороссов» считает, что необходимо четко разграничить в понимании как правовой системы, так и самих людей труд наемного работника, труд работника по трудовому договору и труд самозанятого лица, в том числе находящегося на дистанционном режиме работы, чтобы избежать злоупотреблений. «Я предлагаю эту идею проработать со всеми участниками нашего партнерства трудового», — заявил Медведев.



Говоря о проблемах в сфере самозанятости, председатель партии напомнил о введении в 2019 году специального налогового режима для этой категории работников. «Однако сейчас есть и не очень хорошие примеры, когда не очень добросовестные работодатели переводят наемных работников, то есть лиц, которые привлечены на основе договора, в статус самозанятых. Выгода от этого для работодателей очевидна — не нужно платить подоходный налог, вносить платежи во внебюджетные социальные фонды, предоставлять социальные гарантии», — констатировал Медведев. Он также добавил, что, сокращая таким образом издержки, работодатели обещают сотрудникам более высокую зарплату, а люди соглашаются на это, не отдавая себе отчета в том, что они сами лишают себя социальных гарантий. Председатель «Единой России» отметил, что такая практика получила распространение из-за массового перехода на дистанционный режим работы и в связи с наличием большого числа законодательных пробелов.