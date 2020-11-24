Онлайн-рекрутинговая платформа HeadHunter планирует размещение дебютных облигаций в объеме не менее 3 млрд рублей, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания готовит размещение трехлетних ценных бумаг серии 001P-01R с квартальными купонами в рамках программы биржевых облигаций. Ориентир по ставке купона и предварительная дата открытия книги заявок будут объявлены позднее. Организаторами выступят Альфа-Банк, «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ».

Московская биржа в октябре зарегистрировала бессрочную программу облигаций HeadHunter объемом до 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет. Эмитентом выступит ООО «Хэдхантер».