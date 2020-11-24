США, Китай и Германия в 2020 году заняли первые три позиции в индексе глобального развития Интернета (Global Internet Development Index, GIDI), который был создан Китайской академией киберпространства в 2017 году. Россия разместилась в нем на 26-й позиции между Португалией и Малайзией. Соответствующие данные включены в представленный во вторник рабочий доклад двухдневной Всемирной конференции по управлению Интернетом (синяя книга), которая 24 ноября завершается в китайском городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян).

В первую десятку рейтинга вошли также Великобритания, Сингапур, Швеция, Швейцария, Франция, Канада и Израиль. В этом году рейтинг включает в себя 48 стран мира, которые были отобраны таким образом, чтобы получить картину состояния отрасли в глобальном масштабе.

Система оценки в индексе основана на статистических данных из различных источников, как китайских, так и зарубежных. Анализ осуществлялся с учетом шести ключевых параметров: инфраструктуры, инновационного потенциала, общего отраслевого развития, интернет-приложений, кибербезопасности и управления Интернетом.

В 2020 году, согласно приведенным в докладе данным, общее число пользователей Интернетом в мире возросло на 300 млн человек, до 4,54 млрд. Самый высокий показатель покрытия Интернетом в настоящее время зафиксирован в скандинавских странах (95%). В Азии этот показатель находится на уровне 60%.

Что касается оценки стран по отдельным параметрам, то лидирующие позиции в рейтинге по уровню развития информационной инфраструктуры занимают Сингапур, Китай и США (Россия на 34-м месте). Самый высокий инновационный потенциал, по мнению авторов доклада, оказался в этом году у США, Германии и Японии (Россия на 23-м месте). Рейтинг по показателю отраслевого развития возглавили США, Китай и Израиль (Россия на 33-м месте). По рынку интернет-приложений мировое лидерство авторы доклада отдали США, Великобритании и Германии (Россия на 14-м месте).

В сфере кибербезопасности первые три позиции заняли США, Израиль и Великобритания (Россия на 25-м месте). В управлении Интернетом впереди всех в рейтинге оказались США, Китай и Япония (Россия на седьмой позиции).