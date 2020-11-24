В пяти регионах России свыше 25% работников получают зарплату в 100 тыс. рублей и более. Таковы данные агентства «РИА Рейтинг» , которое по заказу РИА Новости подготовило соответствующий рейтинг на основе официальной статистики.

«Вполне предсказуемо, что лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Чукотский автономный округ (лидер рейтинга) характеризуется тем, что более 40% работников зарабатывают как минимум 100 тыс. рублей в месяц. При этом у лидирующего региона доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 0,7%», — указывают авторы исследования.

Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35% работающих получают более 100 тыс. рублей в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат находится Москва (31,6%), четвертой стала Магаданская область (27,3%), а на пятой строчке рейтинга расположился Ненецкий автономный округ (25,8%).

Помимо вышеназванных пяти регионов в первую десятку рейтинга по доле работников, которые имеют официальную заплату выше 100 тыс. рублей в месяц, вошли Сахалинская область (21,9%), Якутия (18,9%), Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский край (по 18,4%) и Санкт-Петербург (13,5%).

При этом в половине регионов доля работников с зарплатой в 100 тыс. рублей в месяц составляет менее 2,6%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 100 тыс. рублей в месяц очень редка, констатируют составители рейтинга. Согласно их подсчетам, минимальная доля высокооплачиваемых работников оказалась в Мордовии — 1%; такой же результат с точностью до первого знака после запятой у Кабардино-Балкарии.

В пяти регионах РФ доля людей, получающих менее 15 тыс. рублей в месяц, превышает 25% (годом ранее таких регионов было восемь). Больше всего низкооплачиваемых работников в Дагестане — 29,1%. Много работников с низкими зарплатами также в Карачаево-Черкесии (27,4%), Чечне (26,6%), Кабардино-Балкарии (26,2%), Северной Осетии (26%).



В целом по России доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц составляет 7,9% (плюс 0,9 процентного пункта за год, при этом лишь 16 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднероссийского значения), с зарплатой ниже 15 тыс. — 9,2%. Среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в 23—56 тыс. рублей в месяц: в этом диапазоне получает зарплату половина работающих жителей РФ (еще четверть получает больше верхней границы указанного диапазона, а четверть — меньше 23 тыс.).