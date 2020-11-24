Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 43 копейки к предыдущему закрытию и составил 75,7425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 50,8 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,67—76,1675 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,9175 рубля, уменьшившись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,5 тыс. сделок на 333,1 млн евро по курсам от 89,8 до 90,4625 рубля за евро.

Рубль компенсирует вчерашнее падение, которое произошло в конце дня, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Сегодня игроки больше фиксируются на динамике нефти и рынка ценных бумаг. Доллар чуть выше 76, евро немногим выше 90 рублей. Если парам удастся закрепиться сегодня ниже этих отметок, в среду обе могут потерять еще порядка 30—40 копеек», — комментирует эксперт.