До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор. Такое поручение ведомству дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 23 ноября.

«Правила, о которых идет речь, будут обязательными для исполнения. Необходимость их появления связана с тем, что процент заболеваемости коронавирусом остается высоким у работающих граждан», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются. Поясняется, что санитарно-эпидемиологические правила должны внести свой вклад в исправление ситуации.